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Резултати и класиране в елита

17.02.2020 / 18:57 0

Снимка: Булфото

Резултати от XXI кръг в efbetлига: Царско село – Витоша 1:0, Левски – ЦСКА 0:0, Лудогорец – Ботев (Вр) 6:0, Берое – Етър 2:0, Ботев (Пд) – Локомотив 0:0, Дунав – Черно море 0:2, Арда – Славия 0:1

Класиране:

1. Лудогорец         36:8  51

2. Левски      37:13          44

3. Локомотив         41:19          42

4. ЦСКА          35:14          40

5. Славия       24:20          33

6. Черно море       26:18          32

7. Берое        33:39          31

8. Ботев (Пд)          23:23          29

9. Арда                    23:25          28

10. Царско село      20:33          19

11. Етър 18:36          19

12. Дунав         16:36          17

13. Ботев (Вр) 17:44          14

14. Витоша      11:42         5

 

XXII кръг: 22 февруари (събота), 12 часа: Ботев (Вр) – Арда, 14,15 часа: Черно море – Левски, 16,30 часа: ЦСКА – Ботев (Пд), 23 февруари (неделя), 12 часа: Витоша – Берое, 14,15 часа: Локомотив – Царско село, 16,30 часа: Етър – Лудогорец, 24 февруари (понеделник), 17 часа: Славия - Дунав

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