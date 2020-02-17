Резултати и класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от XXI кръг в efbetлига: Царско село – Витоша 1:0, Левски – ЦСКА 0:0, Лудогорец – Ботев (Вр) 6:0, Берое – Етър 2:0, Ботев (Пд) – Локомотив 0:0, Дунав – Черно море 0:2, Арда – Славия 0:1
Класиране:
1. Лудогорец 36:8 51
2. Левски 37:13 44
3. Локомотив 41:19 42
4. ЦСКА 35:14 40
5. Славия 24:20 33
6. Черно море 26:18 32
7. Берое 33:39 31
8. Ботев (Пд) 23:23 29
9. Арда 23:25 28
10. Царско село 20:33 19
11. Етър 18:36 19
12. Дунав 16:36 17
13. Ботев (Вр) 17:44 14
14. Витоша 11:42 5
XXII кръг: 22 февруари (събота), 12 часа: Ботев (Вр) – Арда, 14,15 часа: Черно море – Левски, 16,30 часа: ЦСКА – Ботев (Пд), 23 февруари (неделя), 12 часа: Витоша – Берое, 14,15 часа: Локомотив – Царско село, 16,30 часа: Етър – Лудогорец, 24 февруари (понеделник), 17 часа: Славия - Дунав
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