Резултати и класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от XXII кръг в efbetлига: Ботев (Вр) – Арда 3:1, Черно море – Левски 2:2, ЦСКА – Ботев (Пд) 1:0, Витоша – Берое 1:2, Локомотив – Царско село 4:0, Етър – Лудогорец 1:1, Славия – Дунав 3:1
Класиране:
1. Лудогорец 37:9 52
2. Левски 39:15 45
3. Локомотив 45:19 45
4. ЦСКА 36:14 43
5. Славия 27:21 36
6. Берое 35:40 34
7. Черно море 28:20 33
8. Ботев (Пд) 23:24 29
9. Арда 24:28 21
10. Етър 19:37 20
11. Царско село 20:37 19
12. Дунав 17:39 17
13. Ботев (Вр) 20:45 17
14. Витоша 12:44 5
XXIII кръг: 28 февруари (петък), 17,30 часа: Берое – Локомотив, 29 февруари (събота), 12,30 часа: Дунав – Ботев (Вр), 15 часа: Ботев (Пд) – Черно море, 17,30 часа: Царско село – ЦСКА, 1 март (неделя), 14,15 часа: Левски – Славия, 16,45 часа: Арда – Лудогорец, 2 март (понеделник), 17,30 часа: Витоша - Етър
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