реклама

Резултати и класиране в елита

24.02.2020 / 22:02 0

Снимка: Булфото

Резултати от XXII кръг в efbetлига: Ботев (Вр) – Арда 3:1, Черно море – Левски 2:2, ЦСКА – Ботев (Пд) 1:0, Витоша – Берое 1:2,  Локомотив – Царско село 4:0, Етър – Лудогорец 1:1, Славия – Дунав 3:1

Класиране:

1. Лудогорец         37:9  52

2. Левски      39:15          45

3. Локомотив         45:19          45

4. ЦСКА          36:14          43

5. Славия       27:21          36

6. Берое        35:40          34

7. Черно море       28:20          33

8. Ботев (Пд)          23:24          29

9. Арда                    24:28          21

10. Етър 19:37          20

11. Царско село      20:37          19

12. Дунав         17:39          17

13. Ботев (Вр) 20:45          17

14. Витоша      12:44         5

 

XXIII кръг: 28 февруари (петък), 17,30 часа: Берое – Локомотив, 29 февруари (събота), 12,30 часа: Дунав – Ботев (Вр), 15 часа: Ботев (Пд) – Черно море, 17,30 часа: Царско село – ЦСКА, 1 март (неделя), 14,15 часа: Левски – Славия, 16,45 часа: Арда – Лудогорец, 2 март (понеделник), 17,30 часа: Витоша - Етър

 

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html и тук


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2020 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама