Резултати и класиране в елита
Снимка: Булфото
Резултати от XXIII кръг в efbetлига: Берое – Локомотив 2:0, Дунав – Ботев (Вр) 0:0, Ботев (Пд) – Черно море 1:1, Царско село – ЦСКА 2:1, Левски – Славия 1:2, Витоша – Етър 2:6, Арда – Лудогорец отложен.
Класиране:
1. Лудогорец 37:9 52
2. Левски 40:17 45
3. Локомотив 45:21 45
4. ЦСКА 37:16 43
5. Славия 29:22 39
6. Берое 37:30 37
7. Черно море 29:21 34
8. Ботев (Пд) 24:25 30
9. Арда 24:28 28
10. Етър 25:39 23
11. Царско село 22:38 22
12. Дунав 17:39 18
13. Ботев (Вр) 20:45 18
14. Витоша 14:50 5
XXIV кръг: 6 март (петък), 17,30 часа: Черно море – Царско село, 7 март (събота), 12,30 часа: Етър – Арда, 15 часа: Локомотив – Витоша, 17,30 часа: ЦСКА – Берое, 8 март (неделя), 12,30 часа: Славия – Ботев (Пд), 15 часа: Ботев (Вр) – Левски, 17,30 часа: Лудогорец - Дунав
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