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Резултати и класиране в елита

02.03.2020 / 20:31 0

Снимка: Булфото

Резултати от XXIII кръг в efbetлига: Берое – Локомотив 2:0, Дунав – Ботев (Вр) 0:0, Ботев (Пд) – Черно море 1:1, Царско село – ЦСКА 2:1, Левски – Славия 1:2, Витоша – Етър 2:6, Арда – Лудогорец отложен.

Класиране:

1. Лудогорец         37:9  52

2. Левски      40:17          45

3. Локомотив         45:21          45

4. ЦСКА          37:16          43

5. Славия       29:22          39

6. Берое        37:30          37

7. Черно море       29:21          34

8. Ботев (Пд)          24:25          30

9. Арда                    24:28          28

10. Етър 25:39          23

11. Царско село      22:38          22

12. Дунав         17:39          18

13. Ботев (Вр) 20:45          18

14. Витоша      14:50         5

XXIV кръг: 6 март (петък), 17,30 часа: Черно море – Царско село, 7 март (събота), 12,30 часа: Етър – Арда, 15 часа: Локомотив – Витоша, 17,30 часа: ЦСКА – Берое, 8 март (неделя), 12,30 часа: Славия – Ботев (Пд), 15 часа: Ботев (Вр) – Левски, 17,30 часа: Лудогорец - Дунав

 

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