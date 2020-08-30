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Резултати и класиране в елита

30.08.2020 / 22:52 0

Снимка: Сайт на Черно море

Резултати от IV кръг в efbetлига: Царско село – ЦСКА 1948 0:0, Берое – Ботев (Вр) 6:0, Арда – Ботев (Пд) 3:2, Монтана – Левски 0:4, Етър – Лудогорец 0:2, Локомотив – Черно море 2:1, ЦСКА – Славия 1:0.

Класиране:

1. ЦСКА 7:4 10

2. Лудогорец         10:4  9

3. Локомотив         6:4    9

4. Берое        11:3  8

5. Царско село      4:0    8

6. Арда                    9:6    8

7. Монтана   4:7    5

8. Левски      5:4    4

9. Ботев Пд   8:8    4

10. Черно море       7:7    4

11. ЦСКА 1948          2:4    3

12. Ботев Вр   5:11  3

13. Славия       1:7    1

14. Етър 0:10  0         

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