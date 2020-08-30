Резултати и класиране в елита

Снимка: Сайт на Черно море

Резултати от IV кръг в efbetлига: Царско село – ЦСКА 1948 0:0, Берое – Ботев (Вр) 6:0, Арда – Ботев (Пд) 3:2, Монтана – Левски 0:4, Етър – Лудогорец 0:2, Локомотив – Черно море 2:1, ЦСКА – Славия 1:0.

Класиране:

1. ЦСКА 7:4 10

2. Лудогорец 10:4 9

3. Локомотив 6:4 9

4. Берое 11:3 8

5. Царско село 4:0 8

6. Арда 9:6 8

7. Монтана 4:7 5

8. Левски 5:4 4

9. Ботев Пд 8:8 4

10. Черно море 7:7 4

11. ЦСКА 1948 2:4 3

12. Ботев Вр 5:11 3

13. Славия 1:7 1

14. Етър 0:10 0

Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/advertising-rates.html .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg