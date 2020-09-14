Резултати и класиране в елита

Снимка: chernomorepfc.bg

Резултати от V кръг в efbet лига: Ботев (Вр) – Арда 0:0, Ботев (Пд) - Царско село 0:0, Черно море – ЦСКА 1:1, Лудогорец – Локомотив 3:1, ЦСКА 1948 – Монтана 2:0, Левски – Етър 2:1, Славия - Берое днес от 19,30 часа.

Класиране:

1. Лудогорец 13:5 12

2. ЦСКА 8:5 11

3. Царско село 4:0 9

4. Арда 9:6

5. Локомотив 7:7 9

6. Берое 11:3 8

7. Левски 7:5 7

8. ЦСКА 1948 4:4 6

9. Черно море 8:8 5

10. Ботев Пд 8:8 5

11. Монтана 4:9 5

12. Ботев Вр 5:11 4

13. Славия 1:7 1

14. Етър 1:12 0

VI кръг: 18 септември (петък), 18,45 часа: Царско село – Ботев (Вр), 21 часа: Монтана – Ботев (Пд), 19 септември (събота), 18,45 часа: Берое – Черно море, 21 часа: Левски – ЦСКА 1948, 20 септември (неделя), 17,45 часа: Етър – Локомотив, 20,30 часа: ЦСКА – Лудогорец, 21 септември (понеделник), 20,30 часа: Арда - Славия

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