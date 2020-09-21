Резултати и класиране в елита

Снимка: Булфото

Резултати от VI кръг в efbet лига: Царско село – Ботев (Вр) 1:2, Монтана – Ботев (Пд) 3:1, Берое – Черно море 4:0, Левски – ЦСКА 1948 3:0, Етър – Локомотив 1:3, ЦСКА – Лудогорец 2:2, Арда – Славия 2:1.

Класиране:

1. Берое 17:3 14

2. Лудогорец 15:7 13

3. Арда 11:7 12

4. ЦСКА 10:7 12

5. Локомотив 10:8 12

6. Левски 10:5 10

7. Царско село 5:2 9

8. Монтана 7:10 8

9. Ботев Вр 7:12 7

10. ЦСКА 1948 4:7 6

11. Ботев Пд 9:11 5

12. Черно море 8:12 5

13. Славия 2:11 1

14. Етър 2:15 0

VII кръг: 25 септември (петък) 18,45 часа: Ботев (Вр) – Монтана, 21 часа: ЦСКА 1948 - Етър, 26 септември (събота), 18,45 часа: Лудогорец – Берое, 21 часа: Ботев (Пд) – Левски, 27 септември (неделя), 18,45 часа: Черно море – Арда, 21 часа: Локомотив – ЦСКА, 28 септември (понеделник), 20,30 часа: Славия – Царско село

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