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Резултати и класиране в елита

21.09.2020 / 22:30 0

Снимка: Булфото

Резултати от VI кръг в efbet лига: Царско село – Ботев (Вр) 1:2, Монтана – Ботев (Пд) 3:1, Берое – Черно море 4:0, Левски – ЦСКА 1948 3:0, Етър – Локомотив 1:3, ЦСКА – Лудогорец 2:2, Арда – Славия 2:1.            

Класиране:

1. Берое        17:3  14

2. Лудогорец         15:7  13

3. Арда                    11:7  12

4. ЦСКА          10:7  12

5. Локомотив         10:8  12

6. Левски      10:5  10

7. Царско село      5:2    9

8. Монтана   7:10  8

9. Ботев Вр   7:12  7

10. ЦСКА 1948          4:7    6

11. Ботев Пд   9:11  5

12. Черно море       8:12  5

13. Славия       2:11  1

14. Етър 2:15  0

VII кръг: 25 септември (петък) 18,45 часа: Ботев (Вр) – Монтана, 21 часа: ЦСКА 1948 - Етър, 26 септември (събота), 18,45 часа: Лудогорец – Берое, 21 часа: Ботев (Пд) – Левски, 27 септември (неделя), 18,45 часа: Черно море – Арда, 21 часа: Локомотив – ЦСКА, 28 септември (понеделник), 20,30 часа: Славия – Царско село

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