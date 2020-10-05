Резултати и класиране в елита
Снимка: chernomorepfc.bg
Резултати от VIII кръг в efbet лига: Царско село – Черно море 1:0, ЦСКА 1948 – Ботев (Пд) 5:0, Монтана – Славия 2:1, Левски – Ботев (Вр) 0:0, Етър – ЦСКА София 2:2, Берое – Локомотив 1:3, Арда – Лудогорец отложен
Класиране:
1. Локомотив 16:10 18
2. Лудогорец 17:7 16
3. Берое 18:8 14
4. ЦСКА 13:11 13
5. ЦСКА 1948 14:8 12
6. Арда 11:9 12
7. Царско село 6:3 12
8. Левски 11:7 11
9. Ботев Вр 9:12 11
10. Монтана 9:13 11
11. Черно море 10:13 8
12. Ботев Пд 11:17 8
13. Славия 4:13 4
14. Етър 5:22 1
IX кръг – 16, 17 и 18 октомври: Ботев Вр – ЦСКА 1948, Ботев Пд – Етър, Локомотив – Арда, Лудогорец – Царско село, Славия – Левски, ЦСКА София – Берое, Черно море - Монтана
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