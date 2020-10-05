Резултати и класиране в елита

Снимка: chernomorepfc.bg

Резултати от VIII кръг в efbet лига: Царско село – Черно море 1:0, ЦСКА 1948 – Ботев (Пд) 5:0, Монтана – Славия 2:1, Левски – Ботев (Вр) 0:0, Етър – ЦСКА София 2:2, Берое – Локомотив 1:3, Арда – Лудогорец отложен

Класиране:

1. Локомотив 16:10 18

2. Лудогорец 17:7 16

3. Берое 18:8 14

4. ЦСКА 13:11 13

5. ЦСКА 1948 14:8 12

6. Арда 11:9 12

7. Царско село 6:3 12

8. Левски 11:7 11

9. Ботев Вр 9:12 11

10. Монтана 9:13 11

11. Черно море 10:13 8

12. Ботев Пд 11:17 8

13. Славия 4:13 4

14. Етър 5:22 1

IX кръг – 16, 17 и 18 октомври: Ботев Вр – ЦСКА 1948, Ботев Пд – Етър, Локомотив – Арда, Лудогорец – Царско село, Славия – Левски, ЦСКА София – Берое, Черно море - Монтана

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