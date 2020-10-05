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Резултати и класиране в елита

05.10.2020 / 08:32 0

Снимка: chernomorepfc.bg

Резултати от VIII кръг в efbet лига: Царско село – Черно море 1:0,  ЦСКА 1948 – Ботев (Пд) 5:0, Монтана – Славия 2:1, Левски – Ботев (Вр) 0:0, Етър – ЦСКА София 2:2, Берое – Локомотив 1:3, Арда – Лудогорец отложен

Класиране:

1. Локомотив         16:10          18

2. Лудогорец         17:7  16

3. Берое        18:8  14

4. ЦСКА          13:11          13

5. ЦСКА 1948          14:8  12

6. Арда                    11:9  12

7. Царско село      6:3    12

8. Левски      11:7  11

9. Ботев Вр   9:12  11

10. Монтана   9:13  11

11. Черно море       10:13          8

12. Ботев Пд   11:17          8

13. Славия       4:13  4

14. Етър 5:22  1

IX кръг – 16, 17 и 18 октомври: Ботев Вр – ЦСКА 1948, Ботев Пд – Етър, Локомотив – Арда, Лудогорец – Царско село, Славия – Левски, ЦСКА София – Берое, Черно море - Монтана

 

 

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