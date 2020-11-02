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Резултати и класиране в елита

02.11.2020 / 20:00 0

Снимка: chernomorepfc.bg

Резултати от XI кръг в efbet лига: Черно море – ЦСКА 1948 1:2, Локомотив – Монтана 2:2, Славия – Ботев (Пд) отложен, Берое – Арда 0:1, ЦСКА-София – Царско село 1:0, Лудогорец – Левски 1:0, Ботев (Вр) - Етър 5:1.

Класиране:

1. Лудогорец         22:9  23

2. Локомотив         20:12          23

3. ЦСКА 1948          21:10          19

4. Берое        22:12          18

5. ЦСКА          16:13          18

6. Арда          13:10          17

7. Ботев Вр   14:15          15

8. Черно море       16:16          14

9. Царско село      7:8    13

10. Монтана   12:21          12

11. Ботев Пд   14:18          12

12. Левски      12:11          11

13. Славия       6:18  7

14. Етър 9:31  2

(Заб. Отборите на Арда, Лудогорец, Славия и Ботев Пд имат по един мач по-малко.)

XII кръг: 6 ноември (петък), 17,30 часа: Царско село – Берое, 7 ноември (събота), 15 часа: Ботев (Пд)  - Черно море, 17,30 часа: Левски – Локомотив, 8 ноември (неделя), 12,30 часа: Етър – Арда, 15 часа: Монтана – ЦСКА София, 17,30 часа: ЦСКА 1948 – Лудогорец, Ботев (Вр) – Славия отложен.

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