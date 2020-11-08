Резултати и класиране в елита

Снимка: chernomorepfc.bg

Резултати от XII кръг в efbet лига: Царско село – Берое отложен, Ботев Пд - Черно море 0:0, Левски – Локомотив отложен, Етър – Арда 0:0, Монтана – ЦСКА София 1:2, ЦСКА 1948 – Лудогорец 0:3, Ботев (Вр) – Славия отложен.

Класиране:

1. Лудогорец 25:9 26

2. Локомотив 20:12 23

3. ЦСКА София 18:14 21

4. ЦСКА 1948 21:13 19

5. Арда 13:10 18

6. Берое 22:12 18

7. Черно море 16:16 15

8. Ботев Вр 14:15 15

9. Царско село 7:8 13

10. Ботев Пд 14:18 13

11. Монтана 13:23 12

12. Левски 12:11 11

13. Славия 6:18 7

14. Етър 9:31 3

(Заб. Славия има два мача по-малко, а Арда, Лудогорец, Ботев Пд, Ботев Вр, Берое, Царско село, Левски и Локомотив – по един.)

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