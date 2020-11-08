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Резултати и класиране в елита

08.11.2020 / 21:23 0

Снимка: chernomorepfc.bg

Резултати от XII кръг в efbet лига: Царско село – Берое отложен, Ботев Пд  - Черно море 0:0, Левски – Локомотив отложен, Етър – Арда 0:0, Монтана – ЦСКА София 1:2, ЦСКА 1948 – Лудогорец 0:3, Ботев (Вр) – Славия отложен.

Класиране:

1. Лудогорец         25:9  26

2. Локомотив         20:12          23

3. ЦСКА София       18:14          21

4. ЦСКА 1948          21:13          19

5. Арда          13:10          18

6. Берое        22:12          18

7. Черно море       16:16          15

8. Ботев Вр   14:15          15

9. Царско село      7:8    13

10. Ботев Пд   14:18          13

11. Монтана   13:23          12

12. Левски      12:11          11

13. Славия       6:18  7

14. Етър 9:31  3

(Заб. Славия има два мача по-малко, а Арда, Лудогорец, Ботев Пд, Ботев Вр, Берое, Царско село, Левски и Локомотив – по един.)

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