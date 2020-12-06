Резултати и класиране в елита

Снимка: chernomorepfc.bg

Резултати от XV кръг в efbet лига: Черно море – Етър 0:1, ЦСКА 1948 – Берое 1:0, Левски – Арда 1:2, Ботев (Вр) – Локомотив 0:1, Ботев (Пд) – ЦСКА – София 0:3, Славия – Лудогорец 0:2, 7 декември (понеделник), 17,30 часа: Монтана – Царско село

Класиране:

1. Лудогорец 29:10 32

2. Локомотив 28:14 30

3. Арда 20:11 27

4. ЦСКА София 23:14 27

5. ЦСКА 1948 23:16 23

6. Черно море 21:20 21

7. Берое 22:13 18

8. Ботев Вр 16:20 15

9. Ботев Пд 14:27 14

10. Левски 14:13 14

11. Царско село 7:11 13

12. Монтана 13:26 12

13. Етър 11:31 10

14. Славия 8:23 9

XVI кръг: 11 декември (петък), 17,30 часа: Арда – ЦСКА 1948, 12 декември (събота), 12,30 часа: Берое – Ботев (Пд), 16,30 часа: Царско село – Левски, 13 декември (неделя), 12,30 часа: ЦСКА – София – Ботев (Вр), 17,45 часа: Лудогорец – Черно море, 14 декември (понеделник), 17,30 часа: Локомотив – Славия, 15 декември (вторник), 17,30 часа: Етър - Монтана

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