Резултати и класиране в елита

Снимка chernomorepfc.bg

Резултати от XVII кръг в еfbet лига: Ботев (Пд) – Арда 0:2, Ботев (Вр) – Берое 1:2, Черно море – Локомотив 0:0, Славия – ЦСКА София 0:1, ЦСКА 1948 – Царско село 2:1, Левски – Монтана 2:0, Лудогорец – Етър 6:0

Класиране:

Лудогорец 40:13 42 ЦСКА Сф 27:15 36 Локомотив 30:14 34 Арда 25:14 32 Берое 31:15 31 ЦСКА 1948 26:18 27 Черно море 21:21 22 Левски 19:18 18 Царско село 14:20 17 Ботев Вр 19:26 15 Монтана 16:32 14 Ботев Пд 15:34 14 Славия 10:27 12 Етър 11:37 11

XVIII кръг: 19 февруари (петък), 17,30 часа: Монтана – ЦСКА 1948, 20 февруари (събота), 12,30 часа: Арда – Ботев (Вр), 15 часа: Локомотив – Лудогорец, 17,30 часа: ЦСКА София – Черно море, 21 февруари (неделя), 14,30 часа: Берое – Славия, 17 часа: Етър – Левски, 22 февруари (понеделник), 17,30 часа: Царско село – Ботев Пд

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