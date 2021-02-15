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Резултати и класиране в елита

15.02.2021 / 18:42 0

Снимка chernomorepfc.bg

Резултати от XVII кръг в еfbet лига: Ботев (Пд) – Арда 0:2, Ботев (Вр) – Берое 1:2, Черно море – Локомотив 0:0, Славия – ЦСКА София 0:1, ЦСКА 1948 – Царско село 2:1, Левски – Монтана 2:0, Лудогорец – Етър 6:0

Класиране:

  1.  Лудогорец          40:13          42
  2.  ЦСКА Сф    27:15          36
  3.  Локомотив         30:14          34
  4.  Арда 25:14          32
  5.  Берое         31:15          31
  6.  ЦСКА 1948          26:18          27
  7.  Черно море        21:21          22    
  8.  Левски      19:18          18
  9.  Царско село       14:20          17
  10.  Ботев Вр   19:26          15
  11.  Монтана   16:32          14
  12.  Ботев Пд   15:34          14
  13.  Славия      10:27          12
  14.  Етър 11:37          11

XVIII кръг: 19 февруари (петък), 17,30 часа: Монтана – ЦСКА 1948, 20 февруари (събота), 12,30 часа: Арда – Ботев (Вр), 15 часа: Локомотив – Лудогорец, 17,30 часа: ЦСКА София – Черно море, 21 февруари (неделя), 14,30 часа: Берое – Славия, 17 часа: Етър – Левски, 22 февруари (понеделник), 17,30 часа: Царско село – Ботев Пд

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