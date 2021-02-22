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Резултати и класиране в елита

22.02.2021 / 20:55 0

Снимка chernomorepfc.bg

Резултати от XVIII кръг в efbet лига: Монтана – ЦСКА 1948 1:0, Арда – Ботев (Вр) 3:2, Локомотив – Лудогорец 3:2, ЦСКА София – Черно море 1:0, Берое – Славия 1:1, Етър – Левски 0:0, Царско село – Ботев (Пд) 2:2

Класиране:

  1.  Лудогорец          42:16          42
  2.  ЦСКА Сф    28:15          39
  3.  Локомотив         33:16          37
  4.  Арда 28:16          35
  5.  Берое         32:16          32
  6.  ЦСКА 1948          26:19          27
  7.  Черно море        21:22          22    
  8.  Левски      19:18          19
  9.  Царско село       16:22          18
  10. Монтана   17:32          17
  11. Ботев Пд   17:36          15
  12. Ботев Вр   21:29          15
  13. Славия      11:28          13
  14.  Етър 11:37          12

XIX кръг: 26 февруари (петък), 17,30 часа: Локомотив – Етър, 27 февруари (събота), 12,15 часа: Славия - Арда, 15 часа: Лудогорец – ЦСКА София, 17,45 часа: Черно море - Берое, 28 февруари (неделя), 12 часа: Ботев (Вр) – Царско село, 14,30 часа: Ботев (Пд) – Монтана, 17 часа: ЦСКА 1948 – Левски

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