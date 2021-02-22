Резултати и класиране в елита

Снимка chernomorepfc.bg

Резултати от XVIII кръг в efbet лига: Монтана – ЦСКА 1948 1:0, Арда – Ботев (Вр) 3:2, Локомотив – Лудогорец 3:2, ЦСКА София – Черно море 1:0, Берое – Славия 1:1, Етър – Левски 0:0, Царско село – Ботев (Пд) 2:2

Класиране:

Лудогорец 42:16 42 ЦСКА Сф 28:15 39 Локомотив 33:16 37 Арда 28:16 35 Берое 32:16 32 ЦСКА 1948 26:19 27 Черно море 21:22 22 Левски 19:18 19 Царско село 16:22 18 Монтана 17:32 17 Ботев Пд 17:36 15 Ботев Вр 21:29 15 Славия 11:28 13 Етър 11:37 12

XIX кръг: 26 февруари (петък), 17,30 часа: Локомотив – Етър, 27 февруари (събота), 12,15 часа: Славия - Арда, 15 часа: Лудогорец – ЦСКА София, 17,45 часа: Черно море - Берое, 28 февруари (неделя), 12 часа: Ботев (Вр) – Царско село, 14,30 часа: Ботев (Пд) – Монтана, 17 часа: ЦСКА 1948 – Левски

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