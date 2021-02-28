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Резултати и класиране в елита

28.02.2021 / 18:56 0

Снимка chernomorepfc.bg

Резултати от XIX кръг в efbet лига: Локомотив – Етър 1:1, Славия – Арда 3:2, Лудогорец – ЦСКА София 1:0, Черно море – Берое 2:1, Ботев (Вр) – Царско село 0:3, Ботев (Пд) – Монтана 1:1, ЦСКА 1948 – Левски 0:0

Класиране:

  1.  Лудогорец          43:16          45
  2.  ЦСКА Сф    28:16          39
  3.  Локомотив         34:17          38
  4.  Арда 30:19          35
  5.  Берое         33:18          32
  6.  ЦСКА 1948         26:19          28
  7.  Черно море        23:23          25    
  8.  Царско село       19:22          21
  9.  Левски      19:18          20
  10. Монтана   18:33          18
  11. Славия      14:30          16
  12. Ботев Пд   18:37          16
  13. Ботев Вр   21:32          15
  14. Етър 12:38          13

XX кръг: 6 март (събота), 15 часа: Арда – Черно море, 17,30 часа: ЦСКА – София – Локомотив, 7 март (неделя), 12 часа: Етър – ЦСКА 1948, 14,30 часа: Берое – Лудогорец, 17 часа: Левски – Ботев (Пд), 8 март (понеделник), 17,30 часа: Царско село – Славия, 9 март (вторник), 17,30 часа: Монтана – Ботев Вр

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