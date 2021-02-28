Резултати и класиране в елита

Снимка chernomorepfc.bg

Резултати от XIX кръг в efbet лига: Локомотив – Етър 1:1, Славия – Арда 3:2, Лудогорец – ЦСКА София 1:0, Черно море – Берое 2:1, Ботев (Вр) – Царско село 0:3, Ботев (Пд) – Монтана 1:1, ЦСКА 1948 – Левски 0:0

Класиране:

Лудогорец 43:16 45 ЦСКА Сф 28:16 39 Локомотив 34:17 38 Арда 30:19 35 Берое 33:18 32 ЦСКА 1948 26:19 28 Черно море 23:23 25 Царско село 19:22 21 Левски 19:18 20 Монтана 18:33 18 Славия 14:30 16 Ботев Пд 18:37 16 Ботев Вр 21:32 15 Етър 12:38 13

XX кръг: 6 март (събота), 15 часа: Арда – Черно море, 17,30 часа: ЦСКА – София – Локомотив, 7 март (неделя), 12 часа: Етър – ЦСКА 1948, 14,30 часа: Берое – Лудогорец, 17 часа: Левски – Ботев (Пд), 8 март (понеделник), 17,30 часа: Царско село – Славия, 9 март (вторник), 17,30 часа: Монтана – Ботев Вр

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