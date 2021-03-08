Резултати и класиране в елита
Снимка chernomorepfc.bg
XX кръг: Арда – Черно море 1:0, ЦСКА – София – Локомотив 0:0, Етър – ЦСКА 1948 3:1, Берое – Лудогорец 1:4, Левски – Ботев (Пд) 2:2, Царско село – Славия 2:0, утре (вторник), 17,30 часа: Монтана – Ботев (Вр)
Класиране:
- Лудогорец 47:17 48
- ЦСКА Сф 28:16 40
- Локомотив 34:17 39
- Арда 31:19 38
- Берое 34:22 32
- ЦСКА 1948 27:22 28
- Черно море 23:24 25
- Царско село 21:22 24
- Левски 21:20 21
- Монтана 18:33 18
- Ботев Пд 20:39 17
- Славия 14:32 16
- Етър 15:39 16
- Ботев Вр 21:32 15
XXI кръг, 12 март (петък), 17 часа: Лудогорец – Арда, 19,15 часа: Локомотив – Берое, 13 март (събота), 12 часа: Славия – Монтана, 14,15 часа: Ботев (Пд) – ЦСКА 1948, 16,30 часа: Ботев (Вр) – Левски, 14 март (неделя), 17 часа: ЦСКА София - Етър, 15 март (понеделник), 17,30 часа: Черно море – Царско село
Съобщете ни, ако видите грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са, от Света, България и Варна!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .
Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg