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Резултати и класиране в елита

08.03.2021 / 19:21 0

Снимка chernomorepfc.bg

XX кръг: Арда – Черно море 1:0, ЦСКА – София – Локомотив 0:0, Етър – ЦСКА 1948 3:1, Берое – Лудогорец 1:4, Левски – Ботев (Пд) 2:2, Царско село – Славия 2:0, утре (вторник), 17,30 часа: Монтана – Ботев (Вр)

Класиране:

  1.  Лудогорец          47:17          48
  2.  ЦСКА Сф    28:16          40
  3.  Локомотив         34:17          39
  4.  Арда 31:19          38
  5.  Берое         34:22          32
  6.  ЦСКА 1948         27:22          28
  7.  Черно море        23:24          25    
  8.  Царско село       21:22          24
  9.  Левски      21:20          21
  10. Монтана   18:33          18
  11. Ботев Пд        20:39       17
  12. Славия      14:32          16
  13. Етър       15:39       16
  14. Ботев Вр   21:32          15

XXI кръг, 12 март (петък), 17 часа: Лудогорец – Арда, 19,15 часа: Локомотив – Берое, 13 март (събота), 12 часа: Славия – Монтана, 14,15 часа: Ботев (Пд) – ЦСКА 1948, 16,30 часа: Ботев (Вр) – Левски, 14 март (неделя), 17 часа: ЦСКА София - Етър, 15 март (понеделник), 17,30 часа: Черно море – Царско село

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