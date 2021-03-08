Резултати и класиране в елита

Снимка chernomorepfc.bg

XX кръг: Арда – Черно море 1:0, ЦСКА – София – Локомотив 0:0, Етър – ЦСКА 1948 3:1, Берое – Лудогорец 1:4, Левски – Ботев (Пд) 2:2, Царско село – Славия 2:0, утре (вторник), 17,30 часа: Монтана – Ботев (Вр)

Класиране:

Лудогорец 47:17 48 ЦСКА Сф 28:16 40 Локомотив 34:17 39 Арда 31:19 38 Берое 34:22 32 ЦСКА 1948 27:22 28 Черно море 23:24 25 Царско село 21:22 24 Левски 21:20 21 Монтана 18:33 18 Ботев Пд 20:39 17 Славия 14:32 16 Етър 15:39 16 Ботев Вр 21:32 15

XXI кръг, 12 март (петък), 17 часа: Лудогорец – Арда, 19,15 часа: Локомотив – Берое, 13 март (събота), 12 часа: Славия – Монтана, 14,15 часа: Ботев (Пд) – ЦСКА 1948, 16,30 часа: Ботев (Вр) – Левски, 14 март (неделя), 17 часа: ЦСКА София - Етър, 15 март (понеделник), 17,30 часа: Черно море – Царско село

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