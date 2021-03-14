Резултати и класиране в елита

Снимка chernomorepfc.bg

Efbet лига - XXI кръг: Лудогорец – Арда 1:0, Локомотив – Берое 1:1, Славия – Монтана 2:1, Ботев (Пд) – ЦСКА 1948 3:2, Ботев (Вр) – Левски 1:3, ЦСКА София – Етър 1:0, Черно море – Царско село понеделник от 17,30 часа

Класиране:

Лудогорец 48:17 51 ЦСКА Сф 29:16 43 Локомотив 35:18 40 Арда 31:20 38 Берое 35:23 33 ЦСКА 1948 29:25 28 Черно море 23:24 25 Левски 24:21 24 Царско село 21:22 24 Ботев Пд 23:41 20 Славия 16:33 19 Ботев Вр 23:35 18 Монтана 19:36 18 Етър 15:40 16

XXII кръг, 19 март (петък), 17,30 часа: Етър – Ботев (Пд), 20 март (събота), 12,30 часа: Монтана – Черно море, 15 часа: Арда – Локомотив, 17,30 часа: Царско село – Лудогорец, 21 март (неделя), 12 часа: ЦСКА 1948 – Ботев (Вр), 14,15 часа: Берое – ЦСКА София, 16,30 часа: Левски - Славия

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