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Резултати и класиране в елита

15.03.2021 / 19:40 0

Снимка chernomorepfc.bg

Efbet лига - XXI кръг: Лудогорец – Арда 1:0, Локомотив – Берое 1:1, Славия – Монтана 2:1, Ботев (Пд) – ЦСКА 1948 3:2, Ботев (Вр) – Левски 1:3, ЦСКА София – Етър 1:0, Черно море – Царско село 1:0

Класиране:

  1.  Лудогорец          48:17          51
  2.  ЦСКА Сф    29:16          43
  3.  Локомотив         35:18          40
  4.  Арда 31:20          38
  5.  Берое         35:23          33
  6.  ЦСКА 1948         29:25          28
  7.  Черно море        24:24          28    
  8.  Левски      24:21          24
  9. Царско село       21:23          24
  10. Ботев Пд        23:41       20
  11. Славия      16:33         19
  12. Ботев Вр   23:35          18
  13. Монтана   19:36          18
  14. Етър       15:40       16

XXII кръг, 19 март (петък), 17,30 часа: Етър – Ботев (Пд), 20 март (събота), 12,30 часа: Монтана – Черно море, 15 часа: Арда – Локомотив, 17,30 часа: Царско село – Лудогорец, 21 март (неделя), 12 часа: ЦСКА 1948 – Ботев (Вр), 14,15 часа: Берое – ЦСКА София, 16,30 часа: Левски - Славия

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