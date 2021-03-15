Резултати и класиране в елита
Снимка chernomorepfc.bg
Efbet лига - XXI кръг: Лудогорец – Арда 1:0, Локомотив – Берое 1:1, Славия – Монтана 2:1, Ботев (Пд) – ЦСКА 1948 3:2, Ботев (Вр) – Левски 1:3, ЦСКА София – Етър 1:0, Черно море – Царско село 1:0
Класиране:
- Лудогорец 48:17 51
- ЦСКА Сф 29:16 43
- Локомотив 35:18 40
- Арда 31:20 38
- Берое 35:23 33
- ЦСКА 1948 29:25 28
- Черно море 24:24 28
- Левски 24:21 24
- Царско село 21:23 24
- Ботев Пд 23:41 20
- Славия 16:33 19
- Ботев Вр 23:35 18
- Монтана 19:36 18
- Етър 15:40 16
XXII кръг, 19 март (петък), 17,30 часа: Етър – Ботев (Пд), 20 март (събота), 12,30 часа: Монтана – Черно море, 15 часа: Арда – Локомотив, 17,30 часа: Царско село – Лудогорец, 21 март (неделя), 12 часа: ЦСКА 1948 – Ботев (Вр), 14,15 часа: Берое – ЦСКА София, 16,30 часа: Левски - Славия
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