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Резултати и класиране в елита

12.04.2021 / 21:26 0

Снимка chernomorepfc.bg

Efbet лига - XXIII кръг: Ботев (Вр) – Ботев (Пд) 1:2, Локомотив – Царско село 2:0, Славия - ЦСКА 1948 1:3, Лудогорец – Монтана 1:0, ЦСКА София – Арда 1:1, Черно море – Левски 0:0, Берое – Етър 1:2

Класиране:

  1.  Лудогорец          50:18          55
  2.  Локомотив         39:18          46
  3. ЦСКА Сф    30:18          44
  4. Арда 32:23          39
  5.  Берое         37:25          36
  6.  ЦСКА 1948         33:26          34
  7.  Черно море        25:25          30    
  8.  Левски      25:21          28
  9. Царско село       22:26          25
  10. Ботев Пд        25:42       24
  11. Етър       17:41       20
  12. Монтана   20:38          19
  13. Славия      17:37         19
  14. Ботев Вр   24:39          18

XXIV кръг: 15 април (четвъртък), 19,30 часа: Монтана – Локомотив, 16 април (петък), 17,15 часа: Етър – Ботев (Вр), 19,30 часа: ЦСКА 1948 – Черно море, 17 април (събота), 17,45 часа: Ботев (Пд) – Славия, 20 часа: Арда – Берое, 18 април (неделя), 18,30 часа: Царско село – ЦСКА София, 20,45 часа: Левски - Лудогорец

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