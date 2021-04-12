Резултати и класиране в елита

Снимка chernomorepfc.bg

Efbet лига - XXIII кръг: Ботев (Вр) – Ботев (Пд) 1:2, Локомотив – Царско село 2:0, Славия - ЦСКА 1948 1:3, Лудогорец – Монтана 1:0, ЦСКА София – Арда 1:1, Черно море – Левски 0:0, Берое – Етър 1:2

Класиране:

Лудогорец 50:18 55 Локомотив 39:18 46 ЦСКА Сф 30:18 44 Арда 32:23 39 Берое 37:25 36 ЦСКА 1948 33:26 34 Черно море 25:25 30 Левски 25:21 28 Царско село 22:26 25 Ботев Пд 25:42 24 Етър 17:41 20 Монтана 20:38 19 Славия 17:37 19 Ботев Вр 24:39 18

XXIV кръг: 15 април (четвъртък), 19,30 часа: Монтана – Локомотив, 16 април (петък), 17,15 часа: Етър – Ботев (Вр), 19,30 часа: ЦСКА 1948 – Черно море, 17 април (събота), 17,45 часа: Ботев (Пд) – Славия, 20 часа: Арда – Берое, 18 април (неделя), 18,30 часа: Царско село – ЦСКА София, 20,45 часа: Левски - Лудогорец

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