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Резултати и класиране в елита

27.07.2021 / 07:41 0

Снимка: Chernomorepfc.bg

Efbet лига – I кръг: Царско село – Черно море 0:0, Берое – Локомотив (Сф) 1:0, Ботев (Пд) – Пирин 2:1, Левски – Славия 1:2, ЦСКА 1948 – ЦСКА София 2:4, Локомотив (Пд) – Лудогорец 1:3, Ботев (Вр) – Арда 0:0

Класиране:

  1. ЦСКА Сф    4:2    3
  2. Лудогорец          3:1    3
  3. Ботев Пд   2:1    3
  4. Славия      2:1    3
  5. Берое         1:0    3
  6. Черно море        0:0    1
  7. Арда 0:0    1
  8. Царско село       0:0    1
  9. Ботев Вр   0:0    1
  10. Левски      1:2    0
  11. Пирин        1:2    0
  12. Локо Сф    0:1    0
  13. ЦСКА 1948          2:4    0
  14. Локо Пд    1:3    0

II кръг: 30 юли (петък), 21 часа: Славия – Царско село, 31 юли (събота), 18,45 часа: Ботев (Вр) – Левски, 21 часа: Лудогорец – ЦСКА 1948, 1 август (неделя), 18,45 часа: Локомотив (Сф) – Локомотив (Пд) , 21 часа: Арда – ЦСКА София, 2 август (понеделник): 18,45 часа: Черно море – Ботев Пд, 21 часа:  Пирин - Берое      

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