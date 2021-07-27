Резултати и класиране в елита

Снимка: Chernomorepfc.bg

Efbet лига – I кръг: Царско село – Черно море 0:0, Берое – Локомотив (Сф) 1:0, Ботев (Пд) – Пирин 2:1, Левски – Славия 1:2, ЦСКА 1948 – ЦСКА София 2:4, Локомотив (Пд) – Лудогорец 1:3, Ботев (Вр) – Арда 0:0

Класиране:

ЦСКА Сф 4:2 3 Лудогорец 3:1 3 Ботев Пд 2:1 3 Славия 2:1 3 Берое 1:0 3 Черно море 0:0 1 Арда 0:0 1 Царско село 0:0 1 Ботев Вр 0:0 1 Левски 1:2 0 Пирин 1:2 0 Локо Сф 0:1 0 ЦСКА 1948 2:4 0 Локо Пд 1:3 0

II кръг: 30 юли (петък), 21 часа: Славия – Царско село, 31 юли (събота), 18,45 часа: Ботев (Вр) – Левски, 21 часа: Лудогорец – ЦСКА 1948, 1 август (неделя), 18,45 часа: Локомотив (Сф) – Локомотив (Пд) , 21 часа: Арда – ЦСКА София, 2 август (понеделник): 18,45 часа: Черно море – Ботев Пд, 21 часа: Пирин - Берое

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