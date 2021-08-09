Резултати и класиране в елита

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Efbet лига – III кръг: Царско село - Ботев (Вр) 1:2, ЦСКА 1948 - Локомотив (Сф) 1:1, Ботев (Пд) - Славия 1:0, Берое - Черно море 0:2, Левски - Арда 0:2,

ЦСКА-София - Лудогорец отложен, Локомотив (Пд) - Пирин отложен

Класиране:

1. Черно море 4:0 7

2. Ботев (Вр) 4:1 7

3. Лудогорец 6:1 6

4. Берое 4:4 6

5. Ботев (Пд) 3:3 6

6. Арда 2:0 4

7. Локомотив (Сф) 2:2 4

8. Славия 2:2 4

9. ЦСКА-София 4:2 3

10. Царско село 1:2 2

11. ЦСКА 1948 3:8 1

12. Пирин 3:5 0

13. Локомотив (Пд) 1:4 0

14. Левски 1:6 0

IV кръг: 13 август (петък), 21 ч.: Пирин - ЦСКА 1948, 14 август (събота), 18:45 ч.: Славия - Берое, 21 ч.: Левски - Царско село, 15 август (неделя), 18:45 ч.:

Локомотив (Сф) - ЦСКА-София, 21 ч.: Арда - Лудогорец, 16 август (понеделник), 18:45 ч.: Черно море - Локомотив (Пд), 21:00 ч: Ботев (Вр) - Ботев (Пд)

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