Резултати и класиране в елита
Снимка: Pexels
Efbet лига – III кръг: Царско село - Ботев (Вр) 1:2, ЦСКА 1948 - Локомотив (Сф) 1:1, Ботев (Пд) - Славия 1:0, Берое - Черно море 0:2, Левски - Арда 0:2,
ЦСКА-София - Лудогорец отложен, Локомотив (Пд) - Пирин отложен
Класиране:
1. Черно море 4:0 7
2. Ботев (Вр) 4:1 7
3. Лудогорец 6:1 6
4. Берое 4:4 6
5. Ботев (Пд) 3:3 6
6. Арда 2:0 4
7. Локомотив (Сф) 2:2 4
8. Славия 2:2 4
9. ЦСКА-София 4:2 3
10. Царско село 1:2 2
11. ЦСКА 1948 3:8 1
12. Пирин 3:5 0
13. Локомотив (Пд) 1:4 0
14. Левски 1:6 0
IV кръг: 13 август (петък), 21 ч.: Пирин - ЦСКА 1948, 14 август (събота), 18:45 ч.: Славия - Берое, 21 ч.: Левски - Царско село, 15 август (неделя), 18:45 ч.:
Локомотив (Сф) - ЦСКА-София, 21 ч.: Арда - Лудогорец, 16 август (понеделник), 18:45 ч.: Черно море - Локомотив (Пд), 21:00 ч: Ботев (Вр) - Ботев (Пд)
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