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Резултати и класиране в елита

17.08.2021 / 07:33 0

Снимка: Chernomorepfc.bg

Efbet лига – IV кръг: Пирин – ЦСКА 1948 4:1, Славия – Берое 3:2, Левски – Царско село 3:1, Черно море – Локомотив (Пд) 0:0, Ботев (Вр) – Ботев (Пд) 1:1. Мачовете Арда – Лудогорец и Локомотив (Сф) – ЦСКА София са отложени.

Класиране:

1. Черно море        4:0    8

2. Ботев Вр   5:2    8

3. Славия      5:4    7

4. Ботев Пд   4:4    7

5. Лудогорец          6:1    6

6. Берое         6:7    6

7. Арда 2:0    4

8. Локо Сф    2:2    4

9. ЦСКА Сф    4:2    3

10. Пирин        7:6    3

11. Левски      4:7    3

12. Царско село       2:5    2

13. Локо Пд    1:4    1

14. ЦСКА 1948          4:12  1

V кръг: 20 август (петък), 18,45 часа: Царско село - Арда, 21 часа: Ботев (Пд) – Левски, 21 август събота, 18,45 часа: ЦСКА 1948 – Черно море, 21 часа: Лудогорец – Локомотив (Сф), 22 август (неделя), 18,45 часа: Локомотив (Пд) – Славия, 21 часа: ЦСКА София – Пирин, 23 август (понеделник), 21 часа: Берое – Ботев (Вр)

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