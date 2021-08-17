Резултати и класиране в елита

Снимка: Chernomorepfc.bg

Efbet лига – IV кръг: Пирин – ЦСКА 1948 4:1, Славия – Берое 3:2, Левски – Царско село 3:1, Черно море – Локомотив (Пд) 0:0, Ботев (Вр) – Ботев (Пд) 1:1. Мачовете Арда – Лудогорец и Локомотив (Сф) – ЦСКА София са отложени.

Класиране:

1. Черно море 4:0 8

2. Ботев Вр 5:2 8

3. Славия 5:4 7

4. Ботев Пд 4:4 7

5. Лудогорец 6:1 6

6. Берое 6:7 6

7. Арда 2:0 4

8. Локо Сф 2:2 4

9. ЦСКА Сф 4:2 3

10. Пирин 7:6 3

11. Левски 4:7 3

12. Царско село 2:5 2

13. Локо Пд 1:4 1

14. ЦСКА 1948 4:12 1

V кръг: 20 август (петък), 18,45 часа: Царско село - Арда, 21 часа: Ботев (Пд) – Левски, 21 август събота, 18,45 часа: ЦСКА 1948 – Черно море, 21 часа: Лудогорец – Локомотив (Сф), 22 август (неделя), 18,45 часа: Локомотив (Пд) – Славия, 21 часа: ЦСКА София – Пирин, 23 август (понеделник), 21 часа: Берое – Ботев (Вр)

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