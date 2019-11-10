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Резултати и класиране във Втора лига

10.11.2019 / 16:47 0

Резултати от XV кръг във Втора лига: ЦСКА 1948 – Пирин 2:0, Монтана – Септември 0:2, Локомотив (ГО) – Струмска слава 3:2, Лудогорец II – Хебър 0:3, Спартак (Пл) – Черноморец 0:1, Ботев – Нефтохимик 3:2, Локомотив (Сф) – Кариана 2:0, Спартак (Вн) – Литекс 0:4, Поморие почива

Класиране:

1. Септември      31:16      37

2. ЦСКА       36:9 36

3. Локо (Сф)       19:7 28

4. Локо (ГО) 25:22      25

5. Литекс    25:10      24

6. Монтана   24:12      24

7. Хебър      20:18      20

8. Нефтохимик   20:21      20

9. Кариана   18:15      19

10. Пирин     19:21      19

11. Ботев (Г) 16:22      19

12. Черноморец   8:16 15

13. Струмска слава 15:25      13

14. Лудогорец II   12:17 12

15. Спартак (Вн)   4:26 9

16. Поморие 12:27      8

17. Спартак (Пл)  3:23 3

 

XVI кръг, 23 ноември (събота), 14,30 часа: Септември – Поморие, Кариана – Спартак (Пл), Черноморец – Спартак (Вн), 16 часа: Пирин – Струмска слава, 16,30 часа: Литекс – Монтана, 24 ноември (неделя), 12,15 часа: Нефтохимик – Локомотив (Сф), 14,30 часа: Хебър – Ботев, 16 часа: ЦСКА – Лудогорец II, Локомотив (ГО) почива.

 

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