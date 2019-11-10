Резултати и класиране във Втора лига
Резултати от XV кръг във Втора лига: ЦСКА 1948 – Пирин 2:0, Монтана – Септември 0:2, Локомотив (ГО) – Струмска слава 3:2, Лудогорец II – Хебър 0:3, Спартак (Пл) – Черноморец 0:1, Ботев – Нефтохимик 3:2, Локомотив (Сф) – Кариана 2:0, Спартак (Вн) – Литекс 0:4, Поморие почива
Класиране:
1. Септември 31:16 37
2. ЦСКА 36:9 36
3. Локо (Сф) 19:7 28
4. Локо (ГО) 25:22 25
5. Литекс 25:10 24
6. Монтана 24:12 24
7. Хебър 20:18 20
8. Нефтохимик 20:21 20
9. Кариана 18:15 19
10. Пирин 19:21 19
11. Ботев (Г) 16:22 19
12. Черноморец 8:16 15
13. Струмска слава 15:25 13
14. Лудогорец II 12:17 12
15. Спартак (Вн) 4:26 9
16. Поморие 12:27 8
17. Спартак (Пл) 3:23 3
XVI кръг, 23 ноември (събота), 14,30 часа: Септември – Поморие, Кариана – Спартак (Пл), Черноморец – Спартак (Вн), 16 часа: Пирин – Струмска слава, 16,30 часа: Литекс – Монтана, 24 ноември (неделя), 12,15 часа: Нефтохимик – Локомотив (Сф), 14,30 часа: Хебър – Ботев, 16 часа: ЦСКА – Лудогорец II, Локомотив (ГО) почива.
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