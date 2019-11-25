Резултати и класиране във Втора лига
Резултати от XVI кръг във Втора лига: Септември – Поморие 3:1, Кариана – Спартак (Пл) 2:3, Черноморец – Спартак (Вн) 4:0 (служебно), Пирин – Струмска слава 3:1, Литекс – Монтана 0:1, Нефтохимик – Локомотив (Сф) 3:3, Хебър – Ботев 1:0, ЦСКА – Лудогорец II 2:2, Локомотив ГО почива
Класиране:
1. Септември 34:17 40
2. ЦСКА 38:11 37
3. Локо (Сф) 22:10 29
4. Монтана 25:12 27
5. Локо (ГО) 25:22 25
6. Литекс 25:11 24
7. Хебър 21:18 23
8. Пирин 22:22 22
9. Нефтохимик 23:24 21
10. Кариана 21:19 20
11. Ботев (Г) 16:23 19
12. Черноморец 12:16 18
13. Лудогорец II 15:20 14
14. Струмска слава 16:28 13
15. Спартак (Вн) 4:30 9
16. Поморие 13:30 8
17. Спартак (Пл) 6:25 6
XVII кръг, 29 ноември (петък), 13,30 часа: Локомотив (ГО) – Септември, 30 ноември (събота), 13,30 часа: Ботев – ЦСКА, 14,30 часа: Локомотив Сф – Хебър, Спартак (Вн) – Кариана, Спартак (Пл) – Нефтохимик, Поморие – Литекс, 15 часа: Монтана – Черноморец, 2 декeмври (понеделник), 14,30 часа: Лудогорец II – Пирин, Струмска слава почива.
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