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Резултати и класиране във Втора лига

25.11.2019 / 14:36 0

Резултати от XVI кръг във Втора лига: Септември – Поморие 3:1, Кариана – Спартак (Пл) 2:3, Черноморец – Спартак (Вн) 4:0 (служебно), Пирин – Струмска слава 3:1, Литекс – Монтана 0:1, Нефтохимик – Локомотив (Сф) 3:3, Хебър – Ботев 1:0, ЦСКА – Лудогорец II 2:2, Локомотив ГО почива    

Класиране:

1. Септември      34:17      40

2. ЦСКА       38:11      37

3. Локо (Сф)       22:10      29

4. Монтана   25:12      27

5. Локо (ГО) 25:22      25

6. Литекс    25:11      24

7. Хебър      21:18      23

8. Пирин      22:22      22

9. Нефтохимик   23:24      21

10. Кариана  21:19      20

11. Ботев (Г) 16:23      19

12. Черноморец   12:16 18

13. Лудогорец II   15:20 14

14. Струмска слава 16:28      13

15. Спартак (Вн)   4:30 9

16. Поморие 13:30      8

17. Спартак (Пл)  6:25 6

 

XVII кръг, 29 ноември (петък), 13,30 часа: Локомотив (ГО) – Септември, 30 ноември (събота), 13,30 часа: Ботев – ЦСКА, 14,30 часа: Локомотив Сф – Хебър, Спартак (Вн) – Кариана, Спартак (Пл) – Нефтохимик, Поморие – Литекс, 15 часа: Монтана – Черноморец, 2 декeмври (понеделник), 14,30 часа: Лудогорец II – Пирин, Струмска слава почива.

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