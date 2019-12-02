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Резултати и класиране във Втора лига

02.12.2019 / 17:45 0

Резултати от XVII кръг във Втора лига: Локомотив (ГО) – Септември 0:1, Ботев – ЦСКА 4:5, Локомотив (Сф) – Хебър 3:3, Спартак (Вн) – Кариана 1:2, Спартак (Пл) – Нефтохимик 1:2, Поморие – Литекс 2:3, Монтана – Черноморец 6:1, Лудогорец II – Пирин 1:1, Струмска слава почива.

Класиране:

1. Септември      35:17      43

2. ЦСКА       43:15      40

3. Монтана   31:13      30

4. Локо (Сф)       25:13      30

5. Литекс    28:13      27

6. Локо (ГО) 25:23      25

7. Нефтохимик   25:25      24

8. Хебър      24:21      24

9. Кариана   23:20      23

10. Пирин     23:23      23

11. Ботев (Г) 20:28      19

12. Черноморец   13:22 18

13. Лудогорец II   16:21 15

14. Струмска слава 16:28      13

15. Спартак (Вн)   5:32 9

16. Поморие 15:33      8

17. Спартак (Пл)  7:27 6

 

XVIII кръг, 7 декември (събота), 12 часа: Локомотив (Сф) – ЦСКА 1948, 14 часа: Спартак (Пл) – Хебър, Спартак (Вн) – Нефтохимик, Поморие – Черноморец, 8 декември (неделя), 14 часа: Ботев – Лудогорец, Струмска слава – Септември, 15 часа: Монтана – Кариана, 9 декември (понеделник), 14 часа: Локомотив ГО – Литекс, Пирин почива.

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