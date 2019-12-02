Резултати и класиране във Втора лига
Резултати от XVII кръг във Втора лига: Локомотив (ГО) – Септември 0:1, Ботев – ЦСКА 4:5, Локомотив (Сф) – Хебър 3:3, Спартак (Вн) – Кариана 1:2, Спартак (Пл) – Нефтохимик 1:2, Поморие – Литекс 2:3, Монтана – Черноморец 6:1, Лудогорец II – Пирин 1:1, Струмска слава почива.
Класиране:
1. Септември 35:17 43
2. ЦСКА 43:15 40
3. Монтана 31:13 30
4. Локо (Сф) 25:13 30
5. Литекс 28:13 27
6. Локо (ГО) 25:23 25
7. Нефтохимик 25:25 24
8. Хебър 24:21 24
9. Кариана 23:20 23
10. Пирин 23:23 23
11. Ботев (Г) 20:28 19
12. Черноморец 13:22 18
13. Лудогорец II 16:21 15
14. Струмска слава 16:28 13
15. Спартак (Вн) 5:32 9
16. Поморие 15:33 8
17. Спартак (Пл) 7:27 6
XVIII кръг, 7 декември (събота), 12 часа: Локомотив (Сф) – ЦСКА 1948, 14 часа: Спартак (Пл) – Хебър, Спартак (Вн) – Нефтохимик, Поморие – Черноморец, 8 декември (неделя), 14 часа: Ботев – Лудогорец, Струмска слава – Септември, 15 часа: Монтана – Кариана, 9 декември (понеделник), 14 часа: Локомотив ГО – Литекс, Пирин почива.
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