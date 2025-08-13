реклама

Резултати от Шампионската лига

13.08.2025 / 07:11 0

Пиксабей

Срещи-реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига:

ФК КАРАБАХ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Шкендия (Република Северна Македония) - 5:1 (1:0 в първия мач)

Виктория Пилзен (Чехия) - РЕЙНДЖЪРС (ШОТЛАНДИЯ) - 2:1 (0:3)

ФЕНЕРБАХЧЕ (ТУРЦИЯ) - Фейенорд (Нидерландия) - 5:2 (1:2)

ФК КОПЕНХАГЕН (ДАНИЯ) - Малмьо (Швеция) - 5:0 (0:0)

ПАФОС (КИПЪР) - Динамо Киев (Украйна) - 2:0 (1:0)

БРЮЖ (БЕЛГИЯ) - Залцбург (Австрия) - 3:2 (1:0)

Слован Братислава (Словакия) - КАЙРАТ (КАЗАХСТАН)  - 3:4 след дузпи, 1:0 в редовното време и продълженията (0:1)

ФEРЕНЦВАРОШ (УНГАРИЯ) - Лудогорец (България) - 3:0 (0:0)

БЕНФИКА (ПОРТУГАЛИЯ) - Ница (Франция) - 2:0 (2:0)

ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА (СЪРБИЯ) - Лех Познан (Полша) - 1:1 (3:1)

Отборите с главни букви продължават напред, предаде БНР.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама