Риалити звезда падна от 28-ия етаж на хотел във Флорида и загина

Снимка Пиксабей

Израелско-американската риалити звезда Якир Леви падна от 28-ия етаж на луксозен хотел във Флорида и загина. Разследващи са съобщили пред TMZ, че няма подозрения за извършено престъпление.

Полицията в Съни Айлс Бийч и пожарната спасителна служба на Маями-Дейд са се отзовали на Acqualina Resort and Residences малко след 21:30 часа в понеделник. Там Леви е обявен за мъртъв на място.

Разследващите казват, че Леви е бил сам по време на падането. Разследването продължава като властите работят съвместно с медицинския експерт на Маями-Дейд, за да установят причината и начина на смъртта му.

Леви беше известен с участието си в израелския документален сериал на Канал 13 „Американците“ - който проследява израелските емигранти, преследващи американската мечта, докато поддържат връзка с родината си.

Историята му със сигурност се вписва в сериала. Той разказа, че е пристигнал в САЩ само с 300 долара, преди да ги превърне в милиони чрез успешен бизнес за възстановяване имоти, повредени от пожари, наводнения и други бедствия, пише dunavmost.com.

Жена, която твърди, че е сестра на Леви, му отдаде почит във Facebook, пишейки: „Скъпи мой скъпоценен братко. Поверявам душата му на Създателя. Нека някой ме събуди от този луд кошмар“.

Леви, който е роден в Рамла, Израел, оставя съпруга и три деца. Очаква се останките му да бъдат върнати в Израел за погребение.

Той беше на 45 години.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!