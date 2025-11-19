Рибар направи сензационен улов в язовир Кърджали

Кадър Evgord, Уикипедия

Рибар улови диво прасенце. Уникален за страната случай, който е станал във водите на язовир „Кърджали“, съобщава 24rodopi.com.

Прасенцето се подплашило от авджии, излезли на излет в района. Глиганчето, около 30-35 кила, скочило във водите на язовира и се опитало да преплува до суша в посока Русалско.

В този момент майстор рибар се отзовал на виковете на ловците. Той успял да извади прасето с лодка от водоема и животното да бъде пуснато обратно на свобода.

„Това е единственият рибар в страната, който е улавял глиган във водата, евала!“, посочиха от ловната дружинка.

Мъжът, който желае анонимност, е на 35 години и живее в кърджалийския квартал „Гледка“.

