Рибар за умрелите бебета делфини до Приморско: След военни учения се появява този проблем

кадър: Нова тв

Дни след като в социалните мрежи се появиха тревожни кадри с мъртви мъртви китоподобни бозайници, заснети на морското дъно край Приморско, все още няма ясна причина какво е довело до смъртта им.

"Обикновено, след като приключат военните учения, се появява и този проблем със смъртността на бозайниците. Преди да започнат ученията, обикновено в публичното пространство се пускат т.нар. "навими". Навимът определя територията къде ще бъдат проведени ученията, датата, часа, кога ще бъдат проведени стрелби. И отдолу в навима се забранява корабоплаването, но най-важното което е, че се забранява водолазната дейност. При взрив в морето и артилерийски, ако водолазът е долу, пред един гръм може да стане фатален инцидент", смята рибарят Петър Василев. В ефира на NOVA той обясни, че това може да бъде причината за смъртта им.

Димитър Янчев, който също е рибар от региона, обясни, че този случай е като лош сън. "Смъртта при тях е като при човека. Те боледуват, може да ги засече лодка. Докато няма патоанатом, който да се произнесе, няма как да имаме категорично мнение", заяви той.

По думите на Милена Ермова, която е представител на регионалната екоинспенкция, няма как да се каже на 100% каква е причината. "Случаят е на повече от 1 седмица. При животните са започнали процеси на разлагане, а за да се извърши адекватна аутопсия, трупът трябва да е на не повече от 24 часа", изтъкна тя.

Редактор "Екип на Петел",

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