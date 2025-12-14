Рибари уловиха 240-сантиметрова застрашена риба край Бяла

кадър: Фейсбук, Фондация "За нашето море"

Гигантска есетра с дължина 2,40 м и тегло около 150 кг е е била уловена от рибари на 10 морски мили източно от Бяла. Величествената риба е била върната във водата, съобщиха от Фондация "За нашето море".

Според тяхната оценка есетрата е на възраст около 20 години.

Уловът с впечатляващи размери е споходил екипажа на ПМ 085 „Свети Никола“.

Рибата е вече е част от инициативата „Спасител на есетрите“, като е записана под номер 192, пише "Морето".

