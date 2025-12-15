Кадър ФБ

Рибари уловиха огромна есетра с дължина 2,40 м и тегло около 150 кг в Черно море. За това съобщиха от Фондация за нашето море на страницата си във Фейсбук, предаде БТВ.

Рибата е била хваната в четвъртък вечерта и върната обратно жива във водата. Според оценката на рибарите есетрата е на възраст около 20 години.

Рибата е уловена на 10 морски мили източно от Бяла от екипажа на ПМ 085 „Свети Никола“ - Станимир Луков и Емануил Луков.

"Записваме случая под №192 в инициативата „Спасител на есетрите", написаха от Фондация за нашето море.

Есетрите са емблематичен, но критично застрашен вид в Черно море. В българския участък на река Дунав и Черно море е въведена безсрочна забрана за техния риболов, за да се защитят останалите популации.

Няколко вида есетри обитават Черно море и неговите притоци, като най-известните:

Белуга - най-голямата риба в Черно море, която може да достигне над 4 метра дължина и тегло от 1,5 тона

Руска есетра

Пъструга

Чига

Есетрите са анадромни риби, което означава, че прекарват по-голямата част от живота си в морето, но мигрират нагоре по реки като Дунав, за да хвърлят хайвера си.

Популациите на есетрите са силно намалели поради редица фактори - прекомерен и незаконен риболов за месо и ценен хайвер (черен хайвер). Загуба на естествени местообитания и блокиране на миграционните маршрути от язовири и други съоръжения по реките.

Всички черноморски държави са въвели забрани за риболов на есетри, като България наложи такава безсрочна забрана през 2011 г.

Есетрите са защитени видове и на международно ниво от организации като WWF и FAO, които работят за тяхното възстановяване чрез различни проекти и мерки за борба с бракониерството.

Ако бъде уловена есетра, тя трябва незабавно да бъде освободена обратно във водата, тъй като е защитен вид.

