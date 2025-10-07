Рибари влязоха в жестоката буря за прясна риба

Кадър Фб

Двама рибари от Приморско направиха немислимото и влязоха с лодка в морето пред града - напук на жестоката буря.

Те рискуват собствения си живот в опит да хванат прясна риба, тъй като след големите дъждове условията са подходящи за улов. Но цената е прекалено голяма.

„В най-бурното време някои рибари решиха да изпробват късмета си – не само за улов на така желания лефер, но и срещу самата стихия. За съжаление, това не е проява на смелост, а на липса на самоконтрол и гражданско съзнание.

Нека не обвиняваме институциите и държавата, когато последиците настъпят – нека първо потърсим вината в самите себе си”, написа кметът Иван Гайков, който е възмутен от случващото се, цитиран от Флагман.

Ситуацията по Южното Черноморие постепенно се стабилизира след ужаса, който започна през нощта на 3 октомври и завърши с тоталното унищожение на вилно селище Елените и нанесени огромни щети по инфраструктурата в Царево, околните села и в Свети Влас.

Валежи в цялата област продължават, но са леки и няма опасност от нови наводнения. С това апокалиптичните прогнози отпреди няколко дни, за щастие, не се сбъднаха.

