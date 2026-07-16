Рибарски: Някой е пропуснал да разпредели 60 млн.евро в бюджета

Кадър БНТ, архив

"Ние отправяме критики от деня, в който е публикуван бюджетът. Беше допусната техническа грешка - някой е пропуснал да разпредели 60 млн. евро. Но вече говорим за милиарди, като не виждаме обосновка срещу тях. Капиталовата програма е над 9 млрд., миналата година беше 6 млрд., парите стигнаха, беше изпълнена. Постоянно слушаме за скрити разходи в "чекмеджета", така и не се показаха чекмеджетата. Не видяхме кои са тези разходи. Като искат да посочат кой е виновен, нека първо посочат разходите", каза депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски в студиото на "Денят ON AIR".

Той заяви, че над 10 пъти от партията са искали списък за разходите.

"От другата страна виждаме, че Европейската комисия залага 4,1% дефицит. Бюджетът е с 5,7% дефицит, това разминаване не мога да си го обясня. Въпросите си остават и виждаме една единствена реформа - закриване на Комисията по досиетата. Колкото и да е наследен този бюджет, той е над 2 млрд. повече от този, който изкара хората на улицата. Разхищенията и оправданията трябва да престанат, а бюджетът да бъде съобразен с редакциите, които днес внесохме - както за малките бюджети, така и за държавния бюджет. Управляващите трябва да се вгледат в цифрите и предложенията, и бюджетът да бъде съобразен и със Закона за публичните финанси", допълни Рибарски в ефира на Bulgaria ON AIR.

Попитан колко точно пари не знаят къде ще отидат, гостът отговори: "Като започнем от капиталовата програма - близо 3 млрд. е разликата от това, което беше постигнато миналата година. Виждаме в предходни години, че презапасяването в капиталовата програма предоставя резерв, който се разходва в края на годината по неясни усмотрения на МС. Това беше практиката, която заварихме и ние 2021 година. Беше отменена и тръгнахме на ясно разписани бюджети".

"Към момента не виждаме обществото да се вслушва в нашите предложения и предстои да видим какво ще се случи на второ четене. Между първо и второ четене много неща могат да се променят и бюджетът да отговаря поне на това, което ЕК е заложила - 4,1%. Залагайки 5,7% дефицит, привличаме и нов ръст на инфлацията. Това са средства, на които аз не виждам инвестиционната им насоченост. Те се изливат в нереформирани сектори, които помпат инфлацията", подчерта депутатът, пише novini.bg.

От думите му стана ясно, че от ПП са предложили кои разходи могат да отпаднат, за да може дефицитът да е около 4%.

"Трябва добро изпълнение на приходната част, но е въпрос на желание. За тази година има реални разходи, които ние не виждаме как те ще бъдат извършени до края на годината. Новата власт се опитва да се презапаси, но това не ѝ върши работа. Тези управляващи се ползват с подкрепата на ДПС. Следващите месеци не виждаме и наченки на реформи, които да очакваме в следващия бюджет. дори издръжката за администрацията се увеличава", поясни Радослав Рибарски. А в сряда Софийската градска прокуратура пуска под гаранция от 50 000 евро бившия председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев.

Неговият адвокат твърди, че няма документ с подпис на Мавродиев, от който да се направи изводът, че лично Мавродиев е отпуснал кредита.

"Едни от първите промени, които бяха направени от правителството на Кирил Петков, беше да се ограничат прекомерните кредити за избрани фирми от ББР. Основният въпрос е кой е допуснал тези прекомерни кредити към конкретни фирми, защо обезпеченията не отговорят на съответния кредит. В момента ББР трябва да влезе в ролята си на банка, която финансира малки и средни предприятия. Това беше целта и през 2021 година, тогава беше ограничен таванът на кредитите, които могат да бъдат предоставени, но виждаме, че се случва отново същото - издирват се, укриват се, след това се предават доброволно.

Попитан дали е възможно възобновяване на "Белене" с европейски средства, той отговори: "Преди да отговорим дали е възможно или невъзможно, трябва да си отговорим на въпросите, които седят пред всеки един такъв проект - кой ще гарантира на работата на това оборудване, кой ще поеме отговорност за изпълнението на проекта, след това неговото функциониране".

Редактор "Екип на Петел",

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