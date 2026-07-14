Рибарски: Очакваме да видим дали Мавродиев има какво да разкрие как са отклонявани средства от ББР

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Очакваме да видим дали Стоян Мавродиев има какво да разкрие. Причината, заради която беше издирван, е как точно са отклонявани средствата от Българската банка за развитие (ББР). Това коментира пред журналисти преди заседанието на Комисията по отбрана депутатът от "Продължаваме промяната" (ПП) Радослав Рибарски.

В първия мандат на "Продължаваме промяната" на Кирил Петков това беше основна тема и тогава тези порочни практики бяха категорично прекратени, заяви Рибарски.

По-рано днес сръбските власти предадоха бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев на България, припомня БТА. Мавродиев беше привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване и е задържан с постановление за 72 часа, съобщи по-късно пред журналисти адвокатът му Емануил Йорданов.

Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната" коментира и днешните думи на премиера Румен Радев пред журналисти в Париж, че мястото на България не е в "коалицията на желаещите", инициирана от френския президент Емануел Макрон и от британския премиер Киър Стармър, за да предостави гаранции за сигурност на Украйна след влизане в сила на евентуално споразумение за мир.

От национален интерес е да участваме в такива формати, смята Радослав Рибарски. Няма отделни формати, абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на Европейския съюз и ние си налагаме по този начин една самоизолация, превръщаме се в една "коалиция на нехаещите", коментира той. Както виждате "коалицията на желаещите" се разширява и там се обсъждат в момента противоракетната и противовъздушната отбрана на цяла Европа. България, ако иска да надгради своите способности, трябва да участва в такива колективни обсъждания и да се възползва от наученото от тази война в Украйна, допълни Рибарски.

Редактор "Екип на Петел",

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