Рибарски за спирането на военната помощ за Украйна: Външнополитическо прострелване в крака

Кадър БНТ

Това е външнополитическо прострелване в крака, каза в предаването "Още от деня" по БНТ депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски във връзка с обявеното от кабинета "Радев" спиране на военната помощ от България за Украйна.

Включително и от Украйна заявиха, че не са искали такава помощ. Ние пък заявихме, че България нямало да предостявя помощ за Украйна. Това идваа в момент, когато в Европейския съюз и в НАТО се говори за съвместни отбранителни проекти, за възстановване и модернизиране на европейската отбрана. Беше напълно излишно комуникационно точно в този момент да бъде заявявано това, заяви Рибарски, пише novini.bg.

Цялото това говорене трябва да престане. Украйна ясно заяви, че двустранното сътрудничество с България е основано на търговски взаимоотношения, а благодарение и на реакцията на България в първите дни на войната беше извадена на показ отбранителната ни индустрия. В процеса на замяна "старо за ново" България се възползва, за да замени старите си боеприпаси, чиито срок на годност изтичаше, за нови. На Украйна бяха дадени и БТР-и, за които никой в МВР не искаше да носи отговорността. Този процес трябва да продължи с оглед на европейския план за модернизация на отбраната, за да видим едно реално обновление на Българската армия, посочи депутатът от "Продължаваме промяната".

Ние не смятаме, че Българската армия е ощетена с помощта за Украйна - в списъците е залагано това, което може да се дари, за да не бъде ощетена армията. България също е получавала такива дарения. Това е съвместен процес останалите натовски и европейски държави, който еволюира в планове за бъдещо съвместно производство, а и всяка държава се опитва да си осигури сътрудничество с Украйна с оглед развитието на отбранителната ѝ индустрия, особено в областта на дроновете, каза още Радослав Рибарски, пише novini.bg.

Той коментира и заявките на властта за борба с повишаването на цените на хранителните стоки.

Съмнява ме, че такова вмешателство на пазара ще проработи. "Кошницата с грижа" започна да се разплита още преди да е започнала да работи - виждаме, че отстъпките се пренасят надолу по веригата. Пазарните механизми винаги надделяват и по-скоро би трябвало да се мисли за антикризисни мерки за перминаване през този период на инфлация, отбеляза Рибарски.

Редактор "Екип на Петел",

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