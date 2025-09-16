Риболовци отнесоха глоби за нарушения във Варненското езеро

Пекселс

При рутинни проверки на Инспекцията по рибарство и аквакултури (ИАРА) – Варна бяха засечени няколко нарушители на правилата за риболов във Варненско езеро.

По време на първата проверка инспекторите хванаха лице, извършващо стопански риболов с мрежи без разрешително. Уловът му – 11 кг хамсия, беше върната обратно във водата, а нарушителят е санкциониран с акт.

Втора проверка установи лице, упражняващо любителски риболов, което задържало улов от риба илария с 2 кг над допустимия лимит. Рибата също беше върната във водата, а на риболовеца е съставен акт.

При още една проверка в района на езерото близо до пристанище Варна – Запад, инспекторите хванаха двама нарушители с улов от кефал над разрешените 3 кг. И при този случай рибата беше върната във водите на езерото, а нарушителите са санкционирани, пише "Морето".

