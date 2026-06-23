Ричард Алибегов скочи срещу черния пиар за родното Черноморие

Снимка Булфото

Председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов критикува негативната кампания срещу българското Южно Черноморие, като обяви, че в публичното пространство съзнателно се разпространяват манипулативни снимки на уж празни плажове и заведения. В изявление за Радио „Фокус“, представено от „Агенция Фокус“ на 23 юни 2026 година, браншовият представител категорично отрече твърденията за провален летен сезон и посочи, че курортите по морето дори отчитат лек ръст в сравнение с предходната година.

Според Алибегов кадрите, които се разпространяват масово в социалните мрежи и онлайн пространството, се правят целенасочено в необичайни часове или през работната седмица, за да се внуши изкуствено липса на летовници.

"Правиха се снимки на курорти през седмицата и в различни часове на деня. Имаше дори кадри от Созопол, заснети в 3 часа сутринта, за да се покаже колко било празно. Няма такова нещо. Курорите дори отчитат ръст през юни спрямо същия месец на миналата година. Ръстът е малък, но го има. Ние, българите, сме много щастливи да чуем подобни негативни новини“, коментира председателят на асоциацията, пише dunavmost.com.

Той допълни, че се спекулира и с единични случаи на високи сметки, които се представят като масова практика по Черноморието, което не отговаря на истината.

"По Черноморието има хиляди заведения и хотели, а в пространството се завъртяха няколко касови бележки и вече се създава впечатление, че навсякъде цените са прекалено високи. Това не отговаря на истината“, категоричен бе той.

По отношение на Северното Черноморие Алибегов призна, че няма преки и актуални наблюдения за ситуацията там. Той обаче подчерта, че ако се потвърди спад в потока от германски туристи, това е структурен проблем, чието решение излиза извън възможностите на частния бизнес.

"Това е въпрос, който трябва да бъде решаван на държавно ниво и най-вече по отношение на авиовръзките“, отбеляза той, визирайки липсата на достатъчно чартърни програми и редовни полети.

Браншовикът припомни, че е твърде рано за генерални заключения и черни прогнози още в началото на юни, тъй като масовото запълване на капацитета на българските морски курорти традиционно започва след 15–20 юни. Алибегов отчете, че последните два уикенда са преминали изключително успешно за бизнеса по Южното Черноморие.

"Има увеличение спрямо юни миналата година. Ръстът не е голям, но го има“, обобщи в заключение Ричард Алибегов.

Редактор "Екип на Петел",

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