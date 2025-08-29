Рики Мартин с концерт в Букурещ

кадър: ФБ

Международната суперзвезда Рики Мартин ще изнесе концерт в Букурещ на 16 декември като част от световното си турне Ricky Martin Live 2025, съобщават организаторите, цитирани от Romania Insider.

Шоуто ще се проведе в зала Romexpo, където певецът ще представи високоскоростен, енергичен спектакъл, комбиниращ латински ритми с поп и световни музикални влияния.

Феновете ще имат възможност да чуят едни от най-големите му хитове – Livin’ la Vida Loca, She Bangs, María и The Cup of Life, предава БГНЕС.

С продадени над 70 милиона албума по света, Рики Мартин се завръща в Румъния след предишни концерти, събрали големи аудитории. Организаторите обещават шоуто да подчертае репутацията му като „един от най-динамичните изпълнители на живо от своето поколение“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!