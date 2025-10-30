Рим отложи забраните за дизелите коли

снимка: Пиксабей

Управата в Рим успя да отмени пълната забрана върху дизеловите автомобили отпреди 2014 година в рамките на града, предаде La Repubblica.

Забраната трябваше да влезе в сила от 1 ноември 2025 г. и да обхване автомобилите с дизелов двигател с екологичен сертификат Евро 4 и Евро 5 ( произведени между 2005 и септември 2014 година), пише automedia.investor.bg.

Заради силното обществено недоволство властите в града се договориха с областните за отлагане на забраната, като в замяна ще приложат други мерки за намаляване на замърсяването с фини прахови частици.

25 млн. евро допълнително финансиране от държавния бюджет ще получи Рим, за да субсидира подмяната на дизелови автомобили с електрически, да насърчава употребата на велосипеди и подмяната на домашни бойлери, изгарящи биомаса.

Доскоро две трети от автомобилния пазар в Италия се падаха на дизела.

