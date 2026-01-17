Рим въведе строго ограничение на скоростта от 30 км/ч в централните си части

снимка: Пиксабей

Рим последва примера на редица европейски столици и въведе строго ограничение на скоростта от 30 км/ч в централните си части.

Новите правила влязоха в сила вчера, като целта на местната власт е да се повиши сигурността на движение за пешеходци и велосипедисти. Очаква се мярката също така да допринесе за по-чист въздух в историческото ядро на италианската столица.

В центъра на Рим вече влезе в сила новото ограничение на скоростта – шофьорите могат да карат с максимална скорост от 30 км/ч, което е почти половината от сегашното ограничение от 50 км/ч, пише automedia.investor.bg.

Новите регулации важат не само за зоната ZTL, т.е. зона с ограничен трафик, но и за около хиляда други улици в центъра, включително основните артерии, които досега са най-пренаселени.

Сред целите на нововъведението е да се намали броят на катастрофите, в които прекомерната скорост играе значителна роля – те в момента представляват около 7,5% от пътните инциденти в центъра на града.

