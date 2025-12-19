Рим въвежда 2 евро такса за достъп до фонтана "Треви"

Пиксабей

Туристите ще трябва да заплащат входна такса от две евро, за да се доближат до прочутия римски фонтан „Треви“, съобщи кметът на италианската столица Роберто Гуалтиери, цитиран от италианските медии.

Забележителността, разположена на обществен площад, ще може да се разглежда безплатно от разстояние, но достъпът в непосредствена близост ще бъде разрешен само за посетители с билет, заяви Гуалтиери на пресконференция, предаде бТВ.

Мярката влиза в сила от 7 януари 2026 г. и цели да защити емблематичния паметник.

Таксата няма да ограничава достъпа до площад „Треви“ като обществено пространство. Плащането ще се изисква само за влизане в непосредствената зона около самия фонтан, откъдето посетителите могат да се доближат отблизо, да снимат и да хвърлят монета за късмет.

Жителите на Рим ще имат безплатен достъп, като се предвиждат отделни коридори за местни и туристи.

Фонтанът „Ди Треви“ е сред най-натоварените туристически точки в Европа. По данни на градската управа само за половин година зоната е била посетена от над 5 милиона души, което създава сериозен натиск върху инфраструктурата и самия паметник.

Основните аргументи на общината са:

Контрол на тълпите и ограничаване на хаоса в пиковите часове

Опазване на фонтана, който е архитектурен шедьовър от XVIII век

По-добра организация и сигурност в района

Финансиране на поддръжката – очаква се приходите да достигнат до около 20 млн. евро годишно

Планира се въвеждане на лимит за броя посетители, като едновременно около фонтана ще могат да се намират до 400 души. Достъпът ще се осъществява през контролирани входове, а плащането ще бъде възможно както в брой, така и с карта.

Мярката вече предизвиква разнопосочни реакции. Част от експертите и местните жители я подкрепят като необходима защита срещу масовия туризъм, който променя облика на историческия център. Други критици обаче предупреждават, че таксуването на емблематични обществени пространства подкопава духа на „вечния град“, в който културното наследство традиционно е било свободно достъпно.

