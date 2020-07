Ринго Стар отпразнува 80-ия си рожден ден без Пол Маккартни

Бившият член на "Бийтълс" Ринго Стар отпразнува своя 80-и рожден ден онлайн заради пандемията с няколко песни на легендарната банда, но без участието на своя колега от Ливърпулската четворка Пол Маккартни, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Обикновено Ринго отбелязва своите рождени дни с концерти пред публика, но тази година коронавирусът провали едно подобно начинание.

"Както всички вас, и аз си падам по подобаващото отпразнуване на рождения ден ми, но тази година не е най-добрата за организирането на такова парти!" обясни изпълнителят, седнал зад комплект барабани и с предпазна маска, украсена със символа на мира.

"Тази година ще отпразнувам с приятелите си по различен начин рождения ми ден. Ние ще спазим дистанцията заради коронавируса", подчерта Ринго.

Култови парчета на "Бийтълс", като "Come Together" "All You Need is Love"," With A Little Help From My Friends" и др. фигурираха в програмата на вечерта. Тя включваше микс от архивни видеоматериали, домашни записи, както и записани честитки от знаменитости като Шерил Кроу и Дейвид Линч.

Предаването беше проследено на живо от 130 хиляди фенове, но някои от тях бяха разочаровани от отсъствието на другия останал жив член на "Бийтълс" Пол Маккартни. Той присъства само в откъс от видеоматериал от концерт в Ел Ей миналата година, в който двамата с Ринго свирят заедно.

Пол се отчете единствено с туит – "ЧРД, сър Ричард, известен като Ринго. Пожелавам ти да изкараш един чудесен ден, стари мой приятелю!".

