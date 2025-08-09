снимка: Булфото

В ход е слънчев, горещ и сух августовски цикъл с температури в най-високия летен диапазон, с прогресивно засушаване с всички предпоставки за висок риск от пожари в цялата страна.

В събота и неделя ще е слънчево и почти безоблачно. Вятърът ще е източен с по-силни пориви в Югоизточна България и по Черноморието. Дневните температури ще са между 33 и 38 градуса в събота и с градус по-високи в неделя, предава Нова тв.

Времето ще запази горещия си летен ритъм поне до към 18-20 август с дневни температури, които ще се движат през по-голямата част от периода между 30 и 35 градуса, в някои от дните до 40 и малко над тази граница в обичайно горещите зони. Лека динамика се очаква на 12 август, когато временни увеличения на облачността вероятно ще са причина за незначителни локални превалявания по планините.

Ранните прогнози допускат по-съществена промяна около 18-20 август. С нахлуването на малко по-студен въздух ще има условия за летни бури - гръмотевични процеси с локален интензивен валеж и градушки.

Край морето

По Черноморието ще е преобладаващо слънчево с минимални смущения поне 2 седмици напред. Около 12-13 август е възможно в някои части на крайбрежието да има по-динамична облачност, но без валежи. Типично за август, слънцегреенето ще е интензивно с изисквания за сериозна слънцезащита. Дневните температури през повечето дни ще се колебаят около 30 градуса.

Ветровете ще са предимно североизточни, а вълнението на морето ще е променливо. В събота през деня вълните ще отслабват с тенденция в неделя и понеделник морето да е относително спокойно.

С напредването на месеца натрупаната влага постепенно ще намалява. С изключение на планините, температурите ще са почти всеки ден над 30 градуса. В източната половина на страната се очакват силни ветрове. Всичко това създава предпоставки за пожар. Паленето на огън по какъвто и да е повод е неприемливо, опасно и дори в определени случаи наказуемо.

