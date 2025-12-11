Риск за еврото след 1 януари: Може ли да останем с лева?

Пиксабей

Изненадващо и ле съвсем, кабинетът, ръководен от премиера Росен Желязков, официално подаде оставка след антиправителствени протести и засилен политически натиск. Това стана преди планираното гласуване на шестия вот на недоверие в Народното събрание, внесен от опозицията, пише Стандарт.

Какво следва?

1. Преходно правителство или ново редовно правителство

След оставката парламентът или президентът могат да възложат мандат за съставяне на ново правителство.

Ако партиите не успеят да формират мнозинство, вероятно ще има служебен кабинет, назначен от президента. Това е стандартен ход в конституционната практика на България при политическа нестабилност.

2. Предсрочни избори

Оставката значително увеличава вероятността от предсрочни парламентарни избори в близките месеци. Политическата нестабилност и честите избори през последните години (няколко поредни избора от 2021 г. насам) подкрепят тази възможност.

Какво означава това за евро приемането?

България планира да приеме еврото като своя официална валута от 1 януари 2026 г. и този процес вече е одобрен от европейските институции след изпълнение на всички критерии.

Основни точки:

Ако служебно правителство продължи политиката до 1 януари:

Процесът за приемане на еврото може да продължи без забавяне, тъй като ключовите технически стъпки вече са изпълнени.

Еврокомисията и Европейската централна банка вече са подкрепили влизането на България в Еврозоната за началото на 2026 г.

Ако има продължителна политическа криза или предсрочни избори:

Технически приемането на еврото може да бъде изправено пред закъснения или усложнения, ако няма редовно правителство, което да координира последните законодателни и административни стъпки.

Политическата нестабилност може да доведе до по-висока волатилност на пазарите и несигурност сред инвеститорите, което е нежелателно в навечерието на такава голяма икономическа промяна.

Какво вероятно ще се случи във финансовия сектор

Българската народна банка (БНБ) и Министерството на финансите ще продължат подготовката за евро, включително комуникационна кампания и техническа координация с ЕС, дори при служебен кабинет.

Финансовите пазари могат да останат напрегнати краткосрочно поради политическата несигурност, но както показват оценките на международните институции, самият икономически фундамент за приемане на еврото остава стабилен.

Най-вероятни сценарии напред

Сценарий 1: Бързо ново редовно правителство

Парламент избира кабинет

Ясна институционална рамка

Подсилена комуникация за евро

Минимални рискове, евентуално плавно въвеждане.

Сценарий 2: Служебен кабинет и стабилно място до изборите

Техническо правителство управлява подготовката

Няма политика, само изпълнение

Евро се въвежда без отлагане

Риск: по-слаба комуникация към гражданите

Сценарий 3: Продължителна политическа криза и предсрочни избори

Парламент не може да състави кабинет

Директно влияние върху институционален капацитет

Възможни последици:

забавяне на част от техническите процедури;

паника на пазара;

по-силни спекулации върху банкови и финансови инструменти.

Това създава най-големия риск за успешното въвеждане на еврото.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!