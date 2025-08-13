Рискът от трудови злополуки расте при температури над 30°

Пиксабей

Рискът от трудови злополуки се увеличава с между 7 и 10 процента, когато температурата се повиши над 30 градуса. Това каза в ефира на БНР вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов, като се позова на различни изследвания:



"Хората трябва да разпознават симптомите при човек, който е получил топлинен удар - обезводняване, нарушение в кръвобращението. Първите признаци - висока температура, гореща и суха кожа, ускорен пулс, главоболие, гадене, мускулна слабост, понякога - загуба на съзнание".



Той допълни, че най-застрашени са работещите в селското стопанство, строителството, включително в пътното строителство и в чистотата.

Преди седмица правителството прие Националната програма за безопасност и здраве при работа за периода 2025-та - 2027-ма година, в която са набелязани предстоящи законодателни промени, свързани с редица предизвикателства. Сред тях са и климатичните промени. За по-добра защита на работещите на открито се предвижда да бъде изменена Наредбата за микроклимата на работните места.



Цялото интервю с Огнян Атанасов можете да чуете в предаването "12 плюс 4“ по "Хоризонт“.

