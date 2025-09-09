Рисково изпреварване отне живота на моторист край Варна

снимка Булфото

Тежък инцидент с жертва е станал край Варна в неделя в около 19,20 ч. На изхода на пътен възел от АМ „Хемус“ в посока гр. Суворово 29-годишен водач на лек автомобил от София при маневра навлиза в лентата за насрещно движение и блъска движещия се мотоциклет, управляван от 40-годишен мъж от Девня. Вследствие на настъпилото пътно – транспортно произшествие пострадалият моторист е отведен в болнично заведение със съчетани травми, където малко по–късно е починал.

Минути по–рано на същата дата на третокласен път с. Старо Оряхово – Провадия посока с. Горен Чифлик 39-годишен варненец, водач на мотоциклет, управлявайки го губи контрол над превозното средство и се блъска в автомобилна гума.

Водачът е отведен в лечебно заведение и настанен в гръдна хирургия с фрактура на ребра и травма на рамо, съобщиха от пресцентъра на полицията.

