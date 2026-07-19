Рисково шофиране край Велико Търново, според очевидци автомобилът редовно участвал в незаконни гонки

Кадър Нова телевизия

Пореден случай на безразсъдно шофиране по пътищата в област Велико Търново предизвика обществено недоволство. В нощта на събота срещу неделя, малко след полунощ, шофьор извърши рисково засичане на друга кола малко преди изкачването за архитектурния резерват Арбанаси, предава Нова телевизия. За инцидента алармираха очевидци, които предоставиха кадри от видеорегистратор, запечатал нарушението.

На тях се вижда как нарушителят преминава с несъобразена скорост в района на Велико Търново, след което рязко отнема предимството на движещия се пред него автомобил. Возилото продължава с рискови маневри по направлението Велико Търново – Горна Оряховица (през Арбанаси), застрашавайки живота на останалите участници в движението. Изпреварването е предприето в забранен участък при ограничение от 50 км/ч.

„Всичко стана за секунди. Ако водачът отпред нямаше бързи рефлекси да намали, сега щяхме да говорим за поредния фатален инцидент на пътя“, коментират възмутени очевидци.

По сигнали на местни жители въпросният автомобил е добре познат в региона. Според хората колата редовно е засичана да участва в незаконни нощни гонки и опасни шофьорски сбирки на пътя край „Захарни заводи” и Митническото бюро в Горна Оряховица, както и по различни отсечки около Велико Търново.

Жителите на двете съседни общини настояват органите на МВР да изискат записите от камерите в района и да идентифицират шофьора, преди рисковото му поведение да доведе до трагедия. Видеоматериалът е предоставен на компетентните органи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!