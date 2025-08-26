Рисуват емблематични варненски спортни легенди върху сгради в града

снимка: Фейсбук, район "Одесос"

Емблематични варненски спортни легенди да бъдат изрисувани под формата на графити на ключови места в града, обсъдиха членовете на Обществения съвет по въпросите на спорта по време на редовното си заседание в Община Варна. Има налични 20 000 лв. финансов ресурс за изпълнение на тази идея, като трябва да съберем и отсеем различни предложения на варненските клубове, посочи зам.-кметът Илия Коев. В разговорите се включи и директорът на дирекция „Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева, която коментира, че за изпълнението на подобен проект най-подходящи „платна“ са „калканите“ или свободните стени на стари сгради и жилищни блокове.

Използването на по-големи пространства дава възможност проектът да бъде разгърнат в мащаб и с по-добра визуализация и изработка, а и самите сгради ще бъдат освежени, изтъкна Георгиева. По думите ѝ използването на по-обширна площ за подобни творби ще постигне по-голямо въздействие върху публиката и ще донесе положителен ефект за естетизацията на обществени пространства, защото като изкуство „графити“ представлява стенопис в градска среда. Идеята за отдаване на почит на варненските спортни легенди чрез рисунки може да бъде реализирана още и върху стените на сградите в спортните бази, както и върху асфалт, посочи още Георгиева.

Съветът по въпросите на спорта единодушно гласува предложението за стенописите, като в рамките на следващата седмица членовете трябва да оформят и представят своите предложения и обосновка за спортните личности, които да бъдат изобразени, както и да посочат градски пространства. След това в дирекция „Култура и духовни дейности“ ще бъде оформено техническото задание и художественото оформление на проектите.

В рамките на редовното си заседание членовете на Обществения съвет единодушно се съгласиха да бъде внесена промяна на формулировката за отсъждане на почетни отличия в морската столица. Така с най-високото отличие – „Почетен гражданин на Варна“ ще могат да бъдат удостоявани всички олимпийски медалисти, а не само носителите на златни олимпийски медали.

