Ризова срази Дикме: Мароко има един крал, ние имаме поне двама

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Един от основателите на ДПС обрече на гибел новата партия, която Ахмед Доган ще прави. Според Мехмед Дикме тази партия едва ли мине един процент, тъй като Доган вече е бита карта.

Доган е приключил. Присъствието на Доган в българската политика е приключило. Много ясно, точно и дебело подчертано. Голямата грешка на АПС беше преди 7-8 месеца. Тогава, тук във вашето студио казах, когато още Джевдет Чакъров беше съпредседател, че двете ДПС-та трябва да се обединят. Това беше смисъл, и това беше бъдещето и силата на едно единно Движение за права и свободи. Това трябваше да го направят, коментира Дикме.

Разделението и раздробяването винаги води до отслабване на позициите. Отслабването не е на Пеевски, защото те са силните, с местната власт и с кметовете, а на Доган. Той няма за себе си вече никой. Има една шепа хора, които от години заради своите интереси са около него, и те нямат някаква харизма и някаква перспектива, нито някакво бъдеще. Така че не могат да получат някаква подкрепа от електората, заяви още в "Лице в лице" Мехмед Дикме.

Малко след това той тръгна да обяснява как Мароко е надминало България по управление и по спокойствие.

Бях там наскоро, идете да видите гражданите колко са спокойни. Държавата им се развива, да, имат един крал, когото уважават и зачитат. Но не с наказания, а с уважение. А в Блъгария ние отричаме всеки и всичко, и най-лошото го правим позитивно, а позитивното го отричаме, каза Дикме.

Тук последва светкавична реакция на Цветанка Ризова.

Както се казва, там има поне един крал, а тук ние имаме поне двама. Как да стане това. Това е въпросът, кой управлява. "Ново начало" присъства на коалиционни съвети, нямало да се занимава с административни назначения и кадруване, но е част от управлението официално. Те на ротациите присъстват, на разговорите за политики присъстват, колко крале имаме ние, коментира емоционално водещата.

