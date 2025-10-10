Ризова възмутена от Слави и ИТН: Заедно се борихме за свободата на словото с тези момчета

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Водещата на „Лице в лице” по bTV Цветанка Ризова използва разговор в студиото с депутата Йордан Иванов от ПП-ДБ, за да каже собствената си позиция по проектозакона на ИТН за затвор за разпространяване на лична информация. Тя не скри възмущението си.

„Аз съм много потърпевша от жълтите медии, писали са мои близки - нищо не е вярно. И все пак съм готова да понеса жълтата, кафявата и черната вода, за да не затваряме устата на съвестните журналисти”, коментира Ризова. Тя подчерта, че още по-възмутително е предложението журналистите да се подслушват, включено в предложението на ИТН.

„Изненадана съм. Заедно сме работили тук, заедно сме се борили за свободата на словото с тези момчета”, каза още журналистката.

От своя страна Йордан Иванов заяви, че въпреки заявките от днес, проектът за промени в НК, внесен от ИТН още не е оттеглен от деловодството на парламента. Той каза също, че Слави Трифонов е лично отговорен за „чалгизацията” на българското общество и ако подобен закон имаше преди години, той и депутатите му щяха да са в затвора.

„ГЕРБ имат да връщат на ИТН”, така депутатът от ПП-ДБ коментира, че юристи от партията на Борисов са подкрепили предложенията в комисия.

