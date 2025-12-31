Роберто Карлош претърпя спешна сърдечна операция

Кадър Youtube

Легендата на световния футбол Роберто Карлош е претърпял успешна сърдечна операция в Бразилия, след като лекари открили сериозен проблем по време на рутинен преглед, съобщава испанският ежедневник „AS“, цитиран от БГНЕС.

Бившият защитник на "Реал Мадрид" и световен шампион със „селесао“ е потърсил медицинска помощ заради болки в крака. Последвалият ядрено-магнитен резонанс на цялото тяло обаче локализирал малфункция в голяма част от сърдечния му мускул, което наложило незабавна хирургическа интервенция.

Въпреки че е планирана като минимално инвазивна процедура с времетраене до 60 минути, операцията по поставяне на катетър продължила близо три часа поради възникнали усложнения.

Към момента състоянието на 52-годишния Карлош е стабилно и няма опасност за живота му. Той ще остане под интензивно медицинско наблюдение в болничното заведение през следващите 48 часа, за да се гарантира правилното му възстановяване.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!