Роби Уилямс пусна снимка с Бербатов след опита за подкуп

Певецът Роби Уилямс отговори на опита за подкуп на неговия екип от страна на служители на ДАИ със снимка, на която са заедно с Димитър Бербатов, и ясно послание. На фотоса певеца сочи с пръст към легендария футболист, с което показва кой е най-важния и с какво ще запомни престоя си в България.

Кадърът не е публикуван заради страхотната кариера, която Бербо направи на Острова с Тотнъм, Фулъм и особено с Манчестър Юнайтед, и добрите впечатления, които нашия играч остава в английските фенове.

Причината за реакцията на Роби е, че Бербатов му помага дейно в благотворителна кауза - организиране на мачове с участието на световни звезди, за да се събират средства за УНИЦЕФ.

Бербатпов винаги играе за един от отборите, в които се подвизават и звезди от ранга на Юсеин Болт, предава Нова Тв.

След като чу пък какъв е отзувка в Англия за случилото се с Роби у нас, Виктор Николаев се пошегува, че хората на Уилямс са нямали джобни пари в себе си, когато корумпираните даяджии им написали 300 евро на подадената бележка.

